Assistez à Quotidien présenté par Yann Barthès !

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander comment faire partie du public Quotidien présenté par Yann Barthès.



Nous vous invitons à assister à l’émission le jour de votre choix ! Comment participer ? rien de plus simple…



Vous avez plus de 18 ans ?

Alors, il vous suffit de cliquer sur le lien correspondant au jour auquel vous souhaitez assister à l’émission et remplir le formulaire :



Lundi 04 février à 17h45 au Studio Visual à Paris

Mardi 05 février à 17h45 au Studio Visual à Paris

Mercredi 06 février à 17h45 au Studio Visual à Paris

Jeudi 07 février à 17h45 au Studio Visual à Paris

Vendredi 08 février à 15h00 au Studio Visual à Paris

Quotidien est devenu votre rendez-vous incontournable à ne pas manquer ! Dans un contexte d’actualité forte, l’émission de Yann Barthès continue de décrypter l’époque toujours avec une approche singulière.

Vous recevrez une invitation, valable pour le nombre de personnes mentionnées lors de votre inscription, par mail après la fermeture des inscriptions.



Bonne chance et à très bientôt sur TF1&Vous !





*Dans la limite des places disponibles