ATTENTION EVENEMENT ! TF1 vous offre vos places pour La chanson de l'année 2018

Quelle chanson succèdera à « On dirait », interprétée par Amir, chanson de l’année 2017 ? Ce sera vendredi 8 juin prochain, à partir de 21h sur TF1, que vous élirez « La chanson de l’année ». Et si vous partiez aux Arènes de Nîmes pour vivre en direct l’événement musical de l’année grâce à TF1&Vous !

Tentez votre chance pour assister à ce grand show animé par Nikos Aliagas et en présence de tous les artistes qui ont marqué l’année :



- BIGFLO et OLI « Dommage »

- VIANNEY et MAITRE GIMS « La même »

- KENDJI GIRAC « Maria Maria »

- LARTISTE « Mafiosa » (feat. Caroliina)

- SLIMANE « Viens on s’aime »

- DADJU « Reine »

- VITAA et CLAUDIO CAPEO « Un peu de rêve »

- MARWA LOUD « Fallait pas »

- LOUANE « Si t’étais là »

- EDDY DE PRETTO « Fête de trop »



les places sont limitées !



Informations très utiles sur le jeu-concours :

Vous avez jusqu’au dimanche 3 juin 2018 inclus pour vous inscrire. Seuls les gagnants seront contactés par TF1 lundi 4 juin. Les personnes mineures doivent être accompagnées d’une personne majeure. Le transport et l’hébergement ne sont pas pris en charge par TF1.

Rendez-vous vendredi 8 juin 2018 à 21h en direct sur TF1. Retrouvez toutes les infos sur MYTF1.

Rendez-vous vendredi 8 juin 2018 à 21h en direct sur TF1.

