Vous avez une question, une remarque concernant les jeux interactifs ?

Par Laura | Ecrit pour TF1 |

Comment connaître les noms des gagnants ?

Pour connaître le nom des gagnants ainsi que toutes les informations sur nos jeux interactifs, nous vous invitons à consulter la page dédiée sur MYTF1: Jeux interactifs.



J’ai remporté un gain : que dois-je savoir ?

En cas de tirage au sort de votre numéro, vous êtes directement contacté par téléphone depuis un numéro masqué, par un huissier de justice qui vous annonce la bonne nouvelle et valide avec vous l’ensemble des informations nécessaires.

Le délai de réception de votre gain est généralement compris entre 4 et 10 semaines.

Seuls les chèques d’un montant supérieur à 5 000 euros sont envoyés en AR. Les chèques d’un montant inférieur sont envoyés en simple courrier.



Je souhaite me faire rembourser suite à une participation aux jeux SMS/Audiotel. Comment procéder ?

Seuls les jeux avec, à la clé, une dotation peuvent prétendre au remboursement. Les votes ne peuvent donc pas être remboursés.

Au préalable, sachez que vous disposez de 90 jours à l’issue de votre participation pour adresser une demande de remboursement à l’adresse suivante :

Remboursement Jeux TF1

GROUPE H2A

58 avenue Aristide Briand

92220 BAGNEUX



Pour que votre demande soit complète, elle doit comprendre les éléments suivants :

- La facture détaillée faisant figurer :

- Le n° de la ligne,

- Le nom et l’adresse du titulaire,

- Les dates et heures d’appels,

- Les numéros composés pour participer au(x) jeu(x)

- Le montant facturé par l’opérateur

Et

- Un RIB ou RIP.

Les dossiers sont traités dans un délai de 3 à 6 mois à compter de leur date de réception chez notre prestataire.

Nous vous invitons à lire attentivement ce lien où vous retrouverez les règlements des jeux ainsi que les modalités de remboursement.



Je suis à l’étranger : puis-je participer aux jeux SMS/Audiotel ?

Les votes sont uniquement accessibles depuis la France Métropolitaine.

Pour les DROM-COM, au-delà de l’aspect réglementaire, c’est surtout un problème technique qui ne nous permet pas de proposer aux résidents des départements, régions et collectivités d’Outre-Mer de jouer par téléphone et/ou SMS dans le cadre des jeux interactifs proposés lors de nos programmes.

En l’occurrence, les opérateurs ultramarins ne sont pas les mêmes qu’en métropole et les plans et règles de numérotation différents. De plus, ces opérateurs ne sont pas, pour la plupart, en mesure de nous proposer des dimensionnements techniques suffisants.



Si vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question, nous vous invitons à nous contacter via le site TF1&Vous rubrique « Nous contacter » :

Afin de vous apporter la meilleure réponse, veuillez être le plus précis possible dans votre message en nous précisant :

- Vos coordonnés complètes,

- Le nom du programme auquel vous faites référence,

- La date et l'heure de votre participation et des captures d'écran de celle-ci si vous avez joué par SMS, -le numéro de téléphone avec lequel vous avez participé au tirage au sort,

- Le nom de votre opérateur

- Le numéro que vous avez composé pour jouer.



copyright: Bruno Gomiero