Vous avez une question, une remarque concernant MYTF1VOD ?

1 - Location et Achat

Les vidéos louées peuvent être visionnées autant de fois que vous le souhaitez durant les 48h (3h pour les contenus adultes) après le premier lancement de la lecture vidéo. Vous avez jusqu’à 30 jours pour lancer les vidéos que vous avez louées.

Les vidéos achetées sont disponibles en illimité, sans restriction de durée, depuis votre compte MYTF1VOD.



2 - Streaming et téléchargement

Lorsque vous avez téléchargé votre vidéo, vous pouvez la regarder, même sans connexion internet, autant de fois que vous le voulez. En revanche, vous ne pourrez plus la regarder en streaming depuis le site.

L’achat, à l’inverse, vous permet de disposer de votre vidéo en streaming illimité, vous n’avez pas de limite de temps pour la démarrer ou pour la regarder, et vous pouvez la télécharger plusieurs fois.





Utilisation



1 - Je ne retrouve pas ma vidéo dans la rubrique « Mes vidéos » / « Ma bibliothèque »

Nous vous invitons à vous déconnecter puis à vous reconnecter à votre compte MYTF1VOD.



2 - Puis-je regarder mes vidéos sur différents écrans ?

Lorsque vous louez ou achetez une vidéo, vous la retrouverez automatiquement sur l’ensemble des supports connectés à votre compte MYTF1VOD.



3 - Je dispose d’un Mac et utilise le navigateur Safari

Pour des raisons techniques, la lecture de vidéos sur Safari n’est pas directement possible. Pour pouvoir lire vos vidéos, il faut télécharger l’application pour ordinateur MYTF1VOD si vous ne l’avez pas encore installée. Vous pourrez alors, depuis l’application, lire et télécharger vos vidéos.

Pour pouvoir lire les vidéos en streaming directement depuis le site web, nous vous conseillons d’installer le navigateur Chrome ou Firefox sur votre Mac. Il vous suffit de les télécharger gratuitement sur internet.



4 - J’utilise le navigateur Internet explorer

Internet explorer ne supporte plus les contenus de MYTF1VOD. Pour cela, nous vous invitons à privilégier les navigateurs tels que Google Chrome ou Mozilla Firefox. Il vous suffit de les télécharger gratuitement sur internet.



5 - Je regarde mes locations/achats sur une tablette ou sur un smartphone

Nous vous conseillons d’installer l’application MYTF1VOD disponible sur l’App Store ou Google Play Store.

Si vous l’avez déjà et que vous rencontrez un incident, nous vous invitons à la désinstaller puis à la réinstaller.



6 - J’ai loué/acheté un contenu via ma box opérateur et je souhaite être remboursé(e)

Nous vous invitons à prendre contact avec votre opérateur pour toutes demandes liées à la plateforme VOD depuis votre box. Lorsque vous commandez un titre VOD directement depuis votre box, la facturation s'opère directement chez le fournisseur d'accès. Si vous souhaitez un remboursement, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec lui.



9 - Mes vidéos peuvent-elles être transférées sur une clé USB par exemple ou un disque dur ?

Pour des raisons de droits, il n’est pas possible de retrouver ces contenus directement sur votre ordinateur, ni de les transférer d’un équipement à un autre.

Il vous faut obligatoirement passer par l’application pour ordinateur MYTF1VOD.





Versions (VF / VOST)

L’offre est proposée en US+24 : qu’est-ce que c’est ?

Chaque épisode est disponible 24h seulement après leur diffusion américaine. L’épisode est donc proposé en VOST. Nous vous invitons à regarder dans le déroulé de chaque épisode la version de l’épisode (VF pour Version Française ou VOST pour Version Originale Sous-Titrée).





Géolocalisation



Je suis à l’étranger : puis-je avoir accès à MYTF1VOD ?

Le site MYTF1VOD est accessible aux habitants de la France métropolitaine, de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Martinique et de la principauté de Monaco.

Puis, pour toute personne se connectant à MYTF1VOD depuis un état de l’Union Européenne et disposant d’une carte bancaire française.





Copie numérique



Lorsque vous avez acheté un DVD ou un Blu-Ray TF1 Vidéo, il se peut que vous ayez un code Digital Copy dans le dépliant. Celui-ci vous permet d’obtenir la copie numérique de votre film. Pour obtenir cette copie, vous devez vous connecter au site MYTF1VOD, cliquer sur l’icône de votre compte, puis « Code promo », et dans la section « Digital Copy », cliquez sur « Ajouter un code ».





Si l’incident que vous rencontrez persiste malgré nos indications, vous pouvez nous contacter via le site TF1&Vous rubrique « Nous contacter ».

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer le plus précisément possible les éléments suivants :

- Votre numéro de commande (long numéro présent dans l’email de confirmation de commande) ainsi que la date de la transaction

- Avez-vous loué ou acheté le film ?

- Titre du film ou de la série

- Le support avec lequel vous avez effectué cet achat/location via MYTF1VOD (web depuis un PC ou Mac, mobile, tablette, box etc… avec le plus de détail possible : navigateur, etc.) ?

- Description de l’incident rencontré : ….





copyright : Milkovi