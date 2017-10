La Box Cinéma continue en octobre !

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

Quel sera le film à l'honneur ?



En s’associant à Paris Fait Son Cinéma, HD1 vous invite à vous inscrire pour tenter de recevoir votre box dédiée à l’univers des films.



N'attendez-plus, inscrivez-vous içi !



Découvrez le premier indice en image : un animal dans le titre de ce film.....





A très vite sur TF1&Vous pour le deuxième indice !



Que contient La Box Fait Son Cinéma ?

La Box Fait Son Cinéma, c’est une boîte que vous recevrez chez vous et qui vous permet :

- de vous cultiver : un film choisi pour vous constituer une filmothèque idéale, accompagné d’infos et d’anecdotes pour devenir incollable.

- de vous divertir : objets exclusifs, jeux, musique, dress code, menu, le kit clé en main pour vous plonger dans l’atmosphère du film.



Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 30 octobre inclus. Les cinq heureux gagnants seront contactés par TF1 après la fermeture des inscriptions.



Bonne chance et à très bientôt sur TF1&Vous pour d'autres offres et privilèges.



TF1, partageons des ondes positives !

Consultez le règlement !