TF1 vous invite au Festival de Carcassonne !

Par Véronique | Ecrit pour TF1 |

C’est une première ! TF1 est partenaire de l’un des 10 plus grands festivals français : le festival de Carcassonne ! L’évènement culturel de référence !

Le Festival de Carcassonne, c'est quoi ?



Une notoriété qui dépasse les frontières de l’hexagone !

Venez vibrez au cœur de la cité Médiévale du 1er au 31 juillet 2017 grâce à ce festival unique qui réunit les plus grands artistes.



Un festival : 110 spectacles, dont 70 gratuits, 10 scènes pendant tout le mois de juillet !



Alors, ça vous tente ?



Et bien…nous avons pensé à vous et nous sommes heureux de vous permettre d’assister à la comédie musicale « Les 10 commandements » ou au concert des Vieilles Canailles.



POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ SUR LA PHOTO DE VOTRE CHOIX :



Découvrez le programme complet sur le site Internet du festival : http://www.festivaldecarcassonne.fr/



Bonne chance et à très bientôt sur TF1&Vous pour d'autres offres et privilèges.