Concert Hommage aux victimes de Manchester

TMC a décidé de bouleverser ses programmes pour retransmettre ce dimanche 4 juin à partir de 20h00 : #OneLoveManchester, le concert en hommage aux victimes de l’attaque de Manchester survenue le 22 Mai dernier.

A l’initiative d’Ariana Grande, des grandes stars de la Pop se mobilisent autour d’elle pour rendre hommage aux victimes : Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Take That et Niall Horan, The Black Eyed Peas, Little Mix, Robbie Williams, Usher…