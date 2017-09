Danse avec les Stars : assistez à la première émission de la saison en VIP !

Par Gauthier IVAIN | Ecrit pour TF1 |

Vous connaissez le concept !

10 personnalités vont être confrontées à un art qu'elles ne maîtrisent pas : la danse de couple ! A travers leurs parcours et leurs histoires, elles devront proposer des prestations étonnantes et surprenantes !

Toutes déterminées et prêtes à se dépasser, elles ont accepté de relever le défi et de vivre l’aventure « DANSE AVEC LES STARS » : Arielle Dombasle, Sinclair, Camille Lacourt, Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Vincent Cerutti, Hapsatou Sy, Agustín Galiana, Joy Esther et Lenni-Kim.



Plein de nouveautés pour cette nouvelle saison !

Cette année, chaque semaine sera un événement à l’animation avec la famille des animateurs de la chaîne. Chaque samedi, un animateur emblématique viendra co-présenter le programme avec Sandrine Quétier. Son rôle sera de soutenir les stars et leur danseur et de les faire réagir aux notes des juges dans la Red Room. Grâce à leur personnalité, chacun des animateurs apportera son ton et son regard à l’émission.

Le jury accueille un nouveau membre : Nicolas Archambault ! Vainqueur puis juge de l’émission So You Think You Can Dance au Canada, il cumule les honneurs à travers le monde en tant que danseur, chorégraphe, producteur, réalisateur et metteur en scène. Il multiplie les collaborations internationales avec entre autres Madonna, Janet Jackson ou Cœur de Pirate.

Son objectif : prodiguer des conseils aux personnalités pour leur donner les clés d’une progression.



Nicolas Archambault sera aux côtés de Fauve Hautot, danseuse professionnelle, Chris Marques, triple champion du monde de salsa et metteur en scène, et Jean-Marc Généreux, juge international des plus grandes compétitions de danse de salon et chorégraphe canadien multi-récompensé.

Pour accompagner nos 10 personnalités à aller le plus loin possible dans la compétition, trois nouveaux danseurs feront leur entrée sur le parquet aux côtés de Maxime Dereymez, Christophe Licata, Christian Millette, Candice Pascal, Katrina Patchett, Marie Denigot et Denitsa Ikonomova : Hajiba Fahmy, la seule danseuse française de Beyoncé, Jordan Mouillerac, plusieurs fois champion de France de salsa et Anthony Colette, finaliste de nombreuses compétitions nationales et internationales.



Cette saison, le public pourra découvrir un système de notation inédit au sein de la compétition.

A l’issue de chaque émission (à partir de la 2ème), les 3 couples les moins bien notés par le jury seront soumis aux votes du public. Seul le public décidera quelles stars pourront continuer l’aventure !



De nouvelles épreuves et de nouvelles thématiques seront à découvrir comme une « CRAZY NIGHT » où absolument tout peut arriver comme passer d’un Tango à un Bollywood au sein de la même chorégraphie, une soirée spéciale « LA FAMILY CHOICE » pendant laquelle un proche de chaque personnalité viendra lui lancer un défi en choisissant une danse, et peut-être même danser à ses côtés pour une performance…





