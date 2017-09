Demain nous appartient: Rendez-vous sur les réseaux sociaux !

Par Gauthier IVAIN | Ecrit pour TF1 |

Des interviews exclusives dès la fin de l'épisode...



Dès ce soir et jusqu'à vendredi soir, connectez-vous sur la page Facebook de TF1 pour suivre en direct, les interviews des acteurs de la fiction ! Les comédiens répondront à vos questions sur l'épisode diffusé et de façon plus générale sur la Saga...



Un dispositif global sur les réseaux sociaux sera mis en place afin de permettre aux acteurs de vous faire partager leur quotidien sur le tournage de la fiction. Les talents prendront la main sur les comptes Twitter, Instagram et Snapchat de TF1 ! Nous vous attendons nombreux, ne manquez pas ces rendez-vous exceptionnels.

Les interviews seront disponibles en replay sur TF1&Vous.