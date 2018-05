Denis Brogniart a un message pour vous...

Par Véronique METROT | Ecrit pour TF1 |

De retour à Paris, Denis Brogniart a tenu à vous adresser un message suite à l'arrêt du tournage de la saison 19 de Koh-Lanta.





Bonjour à tous,

Je suis rentré aujourd’hui à Paris et je voulais vous dire quelques mots. D’abord j’ai une pensée pour tous les aventuriers de cette saison qui a été arrêtée. Ils avaient commencé leur Koh-Lanta, cette aventure dont ils rêvaient.

Je les ai tous rencontrés au moment où la mauvaise nouvelle leur a été annoncée. Je vous laisse imaginer leur immense déception et leur grande tristesse. Néanmoins ces femmes et ces hommes ont accepté cette décision et je les en remercie.

Je voulais vous dire aussi que dès que j’ai été prévenu de la situation, au petit matin du 5ème jour, j’ai très vite compris que je ne pourrais pas continuer à présenter cette saison. Il était impossible de poursuivre ce programme familial de divertissement alors que des accusations graves étaient portées par une candidate envers un de ses coéquipiers. Et je vous dis ça évidemment sans prendre position sur les faits.

La décision de la production de suspendre l’émission a été partagée par tous, les équipes techniques et TF1 qui, comme moi, ont été marqués par cet évènement.

Enfin je voudrais m’adresser à vous, chers téléspectateurs fidèles de Koh-Lanta depuis 17 ans. J’espère que vous comprenez mon sentiment et cette décision. Il n’y avait pas d’autre solution. Un grand merci du fond du cœur à tous ceux nombreux qui m’ont envoyé des messages chaleureux, notamment vous les anciens candidats de Koh-Lanta, ça fait du bien, croyez-moi.

Je peux vous l’annoncer : Koh-Lanta reviendra bientôt sur TF1.