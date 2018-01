Denis Brogniart fête ses 577 000 followers sur Twitter !

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

En Octobre, Denis Brogniart comptabilisait 500 000 followers sur Twitter. Ils sont aujourd’hui 577 000 !



Jeudi 18 janvier, à son initiative, Denis Brogniart célébrait l’événement dans les locaux de TF1 lors d’une rencontre privilégiée avec une poignée de chanceux, tirés au sort. Ils ont partagé un moment convivial, en toute simplicité, lors d'un déjeuner avec lui.





12h30. Un vent d’excitation souffle sur la salle lorsque Denis Brogniart fait son entrée. Très vite, l’animateur met à l'aise ses convives, les invite à se rapprocher et à poser leurs questions autour d’un toast. «Nous connaître virtuellement permet de faire tomber les barrières» affirme-t-il. L’atmosphère détendue favorise les échanges sur ses émissions, dont l’indétrônable Koh-Lanta. L’animateur dépeint, non sans humour, l'envers du décor et certains secrets de tournage. Puis, il évoque sa présence sur Twitter qu’il juge «indispensable pour communiquer et interagir avec son public». Son compte, qu’il gère seul, permet une relation privilégiée avec ses nombreux followers : «J’aime leur parler directement, sans intermédiaires». Un jeune homme dans l’audience lance le pari : «On vous souhaite le million de followers prochainement !» En attendant, une jeune femme explique que son compte Twitter «permet de comprendre l’envers du décor de son quotidien d’animateur, et d’avoir une plus grande proximité avec lui».

14h00. L’entrevue se termine par une jolie photo souvenir. Tous ressortent le sourire aux lèvres, à l’instar d’une jeune femme «Il est comme à la télé ! J’aime son naturel. C'était super d'être en petit comité.» souffle-t-elle. De son côté, un couple partage son avis : «Il est tel qu’on le pensait : humble et gentil !»

Denis Brogniart, lui aussi, exprime son enthousiasme : «Cet événement est à l’image de ce que je vis sur Twitter : des échanges sympathiques, bienveillants et curieux !» #Réussite