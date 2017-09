Evénement ! Rencontrez les comédiens de Demain nous appartient

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Un rendez-vous unique…

Les comédiens de la fiction événement Demain nous appartient vous donnent rendez-vous samedi 16 septembre à partir de 15h au Village du Festival de la fiction TV de la Rochelle.*

Rien que pour vous, une partie de l’équipe de la série quotidienne sera présente pour une séance de dédicaces : Ingrid Chauvin alias Chloé Delcourt, Maud Baecker alias Anna Delcourt ; Samy Gharbi alias Karim Saeed ; Anne Caillon alias Flore Vallorta ; Clément Reymiens alias Maxime Delcourt-Bertrand ; Alexandre Brasseur alias Alex Bertrand ; Lorie Pester alias Lucie Salducci ; Charlotte Valandrey alias Laurence Moiret et Juliette Tresanini alias Sandrine Lazzari.

En attendant, rendez-vous chaque soir à 19h20 sur TF1, du lundi au vendredi, ou à tout moment sur MYTF1 pour suivre Demain nous appartient !

Et à la fin de chaque épisode ( vers 20h), du lundi au vendredi, rendez-vous sur la page Facebook de TF1 pour suivre en direct les interviews des acteurs de la série.



*Le festival de la fiction TV de La Rochelle est un rendez-vous annuel entre professionnels et grand public et récompense les œuvres de fiction francophones et internationales. La 19ème édition de ce festival a lieu du 13 au 17 septembre 2017 à la Rochelle. Pour en savoir plus : http://www.festival-fictiontv.com/