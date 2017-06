ÉVÉNEMENT : TF1 vous offre vos places pour La chanson de l'année fête la musique !

Par Sylvie Th. | Ecrit pour TF1 |

TF1&Vous vous offre la possibilité d’assister à cette soirée diffusée en direct sur TF1 depuis un lieu mythique, Les Arènes de Nîmes.

Inscrivez-vous ICI et tentez de gagner vos places pour ce grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l’année : Julien Doré, Vianney, Slimane, Amir, Soprano, Marina Kaye, Christophe Maé, Kids United, Claudio Capéo, Calogero, Florent Pagny, Nolwenn Leroy, Michel Fugain, Véronique Sanson, Juliette Armanet, Christophe Willem, Vincent Niclo, Charlie Puth, Luis Fonsi, London Grammar, Lenni Kim…

Venez chanter et danser dans la plus grande discothèque de France à ciel ouvert et aux couleurs blanches et rouges des Arènes de Nîmes !

Informations sur cet événement :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant jusqu’au lundi 12 juin 2016 inclus. Les gagnants seront contactés par TF1 mardi 13 juin. Les personnes mineures doivent être accompagnées d’une personne majeure. Le transport et l’hébergement ne sont pas pris en charge par TF1.

La Chanson de l’année fête la musique sera diffusée samedi 17 juin 2016 à 21h en direct sur TF1. Retrouvez toutes les infos sur MYTF1.

