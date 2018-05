Faites partie du public de la finale de Koh-Lanta, le combat des héros

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Le dernier épisode sera fort en suspens puisqu'il ne restera que 4 aventuriers à pouvoir prétendre au sacre ultime de grand gagnant de Koh-Lanta.

Mais pour accéder à ce rêve, ils devront, dans un premier temps, affronter la redoutable et exigeante épreuve de l’orientation.

Pour cela, les aventuriers ne pourront compter que sur eux même, maîtriser leurs nerfs, et faire face au stress pour espérer disputer l’épreuve mythique des poteaux. Seuls trois d’entre eux tenteront de tenir en équilibre le plus longtemps possible.

Les membres du jury final auront ensuite la lourde responsabilité de départager les deux finalistes et élire le gagnant de la saison.

Lors de l’ultime conseil les aventuriers ont voté, Denis Brogniart dépouillera l’urne.

