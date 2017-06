Fêtez les Pères avec MYTF1VOD !

Par Gauthier IVAIN | Ecrit pour TF1 |

Oui ? Ca tombe bien ! Parce que TF1&Vous et MYTF1VOD vous offrent 10 codes VOD à l'occasion de la Fête des Pères du 18 Juin.



"Raid Dingue" est le dernier succès de Dany Boon et nous sommes certains qu'il offrira un beau moment de détente à tous les papas !



MYTF1VOD vous propose plus de 5000 contenus disponibles à la location et à l’achat : les derniers films sortis et les plus grands classiques, les meilleures séries en exclusivité et en direct des USA à regarder 24h après leur diffusion américaine et aussi les spectacles de vos humoristes préférés.



Informations sur ce jeu-concours

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant jusqu’au vendredi 9 Juin inclus. Les gagnants seront contactés par TF1 dès la fermeture des inscriptions et remporteront un code VOD (valable jusqu’au 18 juillet 2017) permettant de louer le film "Raid Dingue", à utiliser sur le site MYTF1VOD/application MYTF1VOD.



Nous vous souhaitons bonne chance et à très bientôt pour d'autres offres et privilèges sur TF1&Vous.



TF1, partageons des ondes positives