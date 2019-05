Gagnez 1 an d’abonnement à Causette, le magazine féminin innovant, malin et bienveillant !

Par Julie Zimmermann | Ecrit pour TF1 |

La Coupe du Monde de Football Féminine débute le 7 juin avec le match France - République de Corée retransmis en direct à 21h sur TF1.

Dans son 100ème numéro, Causette vous dit tout sur cet événement exceptionnel notamment car les mentalités changent et le foot féminin s’impose enfin ! Cette année, la compétition emballe les Français et les Françaises. Causette vous dit tout sur les Bleues : Enjeux de la compétition, album Panini des joueuses, analyse des expertes.





C’est parti pour le show ! Tentez de remporter un an d’abonnement à Causette en remplissant le formulaire en cliquant ici .





Causette c’est…

Des enquêtes journalistiques, des reportages et interviews, traités avec humour et sur un ton décalé.

Ce magazine féminin est la bonne copine journaliste qu’on aimerait toutes (et tous) avoir, qui s’adresse à toutes les femmes et avec qui on pourrait refaire le monde ! Chaque mois, découvrez de nouveaux domaines, de nouveaux points de vue, en dehors des sentiers battus - avec Causette, on peut parler librement de tout, rire, et être soi-même !





Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 9 juin inclus. Les gagnant(e)s seront contactés après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone (si celui-ci est précisé dans le formulaire d’inscription)





Pour tout savoir sur Causette, rendez-vous sur le site Internet!

Pour tout savoir sur la Coupe du Monde de Football Féminine, rendez-vous sur MYTF1.







Bonne chance à tous et à très vite sur TF1 & Vous !

