Gagnez votre box cinéma avec HD1 pour ce début d’année 2018

Toujours dans la lignée de son partenariat avec Paris fait son cinéma, HD1, chaîne du Groupe TF1, vous offre, chaque mois, la possibilité de recevoir votre box dédiée à l’univers des films directement chez vous : cliquez içi !



Vivez les films au lieu de les regarder !

Chaque mois, la box fait son cinéma met à l’honneur un film culte que chaque amateur du 7ème art se doit d’avoir dans sa filmothèque.



La box, véritable coffret surprise, se compose du DVD du film avec des objets liés au thème du film (des infos, des anecdotes, des objets exclusifs) : grâce à la box fait son cinéma, vous ne regardez plus le film mais vous le vivez.

Tout au long du mois de janvier, nous vous révélerons des indices pour découvrir le film qui se cache dans la box. Soyez au rendez-vous !



Le premier indice est : découvrez en image...







Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 31 janvier 2018 inclus. Les cinq gagnants seront contactés par TF1 après la fermeture des inscriptions.



Que contient La Box Fait Son Cinéma ?

La Box Fait Son Cinéma, c’est une boîte que vous recevrez chez vous et qui vous permet :

- de vous cultiver : un film choisi pour vous constituer une filmothèque idéale, accompagné d’infos et d’anecdotes pour devenir incollable.

- de vous divertir : objets exclusifs, jeux, musique, dress code, menu, le kit clé en main pour vous plonger dans l’atmosphère du film.



