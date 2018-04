Gagnez votre box cinéma avec TF1SeriesFilms pour ce mois d’avril !

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

Toujours en partenariat avec Paris fait son cinéma, TF1SeriesFilms, chaîne du Groupe TF1, vous offre, chaque mois, la possibilité de recevoir votre box dédiée à l’univers des films directement chez vous : remplissez le formulaire !

Vivez les films au lieu de les regarder…

Chaque mois, la box fait son cinéma met à l’honneur un film culte que chaque amateur du 7ème art se doit d’avoir dans sa filmothèque.



La box, véritable coffret surprise, se compose du DVD ou un BluRay avec 3 ou 4 des objets exclusifs vous plongeant dans l’univers du film. Vivez ce nouveau film du mois !



Rendez-vous sur TF1&Vous tout au long du mois d’Avril, pour découvrir les indices liés à cette box



Le premier est : Le réalisateur du film a remporté 2 Oscars dans sa carrière.



Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 30 avril inclus. Les cinq gagnants seront contactés par TF1 après la fermeture des inscriptions.



Bonne chance et à très bientôt sur TF1&Vous pour d'autres offres et privilèges.

Consultez le règlement