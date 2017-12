Gagnez les coffrets dédicacés des 14 saisons des Mystères de l'amour avec TMC

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

C’était en 1992…la France entière découvrait Hélène et les garçons…

25 ans après, Hélène, Bénédicte, José, Nicolas et les autres nous divertissent toujours grâce aux Mystères de l'amour.

(Re)Découvrez les 14 saisons de la série dans 2 coffrets DVD dédicacés rien que pour vous !

Tentez-votre chance et inscrivez-vous ICI!



La série Les Mystères de l’amour raconte les aventures de la bande d’Hélène et les garçons âgés maintenant d’une quarantaine d’années. Mariages, naissances, séparations, disparition, trahison, nouveaux personnages… Vivez 14 saisons riches en rebondissements !

Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant jusqu’au jeudi 4 janvier inclus. Les gagnants seront contactés à l’issue des inscriptions.

Bonne chance à tous !



Consultez le règlement