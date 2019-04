Gagnez des places pour la 10e édition des Grands Jeux Romains aux Arènes de Nîmes avec la chaîne Histoire !

Par Thomas Pascual | Ecrit pour TF1 |

Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai 2019, 500 reconstituteurs venus de France, d’Italie, de Croatie et d’Allemagne se donnent rendez-vous dans le cadre exceptionnel des Arènes de Nîmes pour participer aux Grands Jeux Romains, événement unique qui s’est imposé comme la plus grande reconstitution historique sur l’Antiquité en Europe.