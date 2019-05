Gagnez vos places pour le concert de Kendji Girac au Festival de Carcassonne avec TF1 !

Par Thomas Pascual | Ecrit pour TF1 |

Kendji Girac reprend la route

Et la scène. Forcément. C'est là où l'artiste se sent le mieux. A seulement 22 ans, le virtuose de la guitare gypsie embarque déjà son public dans une troisième tournée, l' « Amigo tour » qui va sillonner toute la France. « C'est en live que je suis le plus heureux, s'enthousiasme l'artiste. Transmettre de la joie au public et la voir dans ses yeux, c'est ce que j'aime le plus au monde ! »

Depuis la sortie de son premier album en 2014, 1 million de spectateurs ont rempli quelques 180 concerts. Une tournée marathon qui s'est achevée par un Bercy complet, le 10 mars 2017. Toujours entouré de ses musiciens, Kendji Girac revient en grande forme. Avec toujours la même envie chevillée au corps : faire la fête en musique dans un moment de partage.

« Les voir heureux et qu'ils oublient tout pour s'amuser le temps d'un concert, c'est tout simplement le bonheur ! », conclut-il.





Rendez-vous à Carcassonne

En seulement 10 ans, Le Festival de Carcassonne s’est hissé dans les 10 plus grands festivals français et est devenu l’événement culturel de référence de tout le grand sud. Un Festival qui n’a de cesse d’évoluer, grandissant d’année en année tant au niveau de sa programmation ambitieuse, de ses scènes, que de sa notoriété qui dépasse désormais les frontières de l’hexagone.

Chaque été, plus de 200 000 spectateurs venus de France et de l’étranger participent à la fête. Le Festival offre un lieu et un cadre d’exception, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco : La Cité médiévale et son théâtre antique où chaque soir, quelques 3000 privilégiés vivent de véritables moments d’émotion et de partage.





Informations sur le jeu-concours

Participez au jeu-concours en cliquant ici et tentez de gagner deux places pour le concert de Kendji Girac, le 30 juillet à 21h30 sur la scène du Théâtre Jean-Deschamps !

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 juin inclus. Les gagnant(e)s seront contacté(e)s après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone, si celui-ci est précisé dans le formulaire d’inscription.

Vous pouvez également tenter de gagner vos places pour les concerts de Soprano, Angèle et Hoshi mais également Pascal Obispo au Festival de Carcassonne !

Bonne chance à tous et à très vite sur TF1 & Vous !

