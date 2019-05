Gagnez vos places pour le concert de Soprano au Festival de Carcassonne avec TF1 !

Par Thomas Pascual | Ecrit pour TF1 |

Un Festival unique qui réunit les plus grands artistes

En seulement 10 ans, Le Festival de Carcassonne s’est hissé dans les 10 plus grands festivals français et est devenu l’événement culturel de référence de tout le grand sud. Un Festival qui n’a de cesse d’évoluer, grandissant d’année en année tant au niveau de sa programmation ambitieuse, de ses scènes, que de sa notoriété qui dépasse désormais les frontières de l’hexagone.

Chaque été, le Festival de Carcassonne accueille plus de 200 000 spectateurs venus de France et de l’étranger. Un Festival qui offre un lieu et un cadre d’exception, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco : La Cité médiévale et son théâtre antique où chaque soir, quelques 3000 privilégiés vivent de véritables moments d’émotion et de partage.

120 spectacles et 11 scènes pour un mois de juillet exceptionnel

Parmi les spectacles, 80 sont entièrement gratuits (le OFF), sur des scènes dont les thématiques varient de l’Opéra au théâtre, de la danse à la musique classique en passant par une multitude de concerts d’artistes nationaux et internationaux.

Un exemple de diversité culturelle qui a fait l’identité même de ce festival où se côtoient dans chaque discipline, artistes émergents, artistes locaux et stars planétaires.

