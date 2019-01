Gagnez vos places pour le concert des Enfoirés à Bordeaux avec TF1

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Les concerts des Enfoirés, un soutien fondamental pour les Restos du Cœur

Plus d’une quarantaine d’artistes bénévoles se mobiliseront, une fois encore, pour soutenir les Restos du Cœur.

Grâce à eux, 18 millions de repas ont pu être offerts aux personnes accueillies par les Restos du Cœur lors de la précédente campagne.



Pour vous faire profiter de ce moment unique, de joie, de partage et de solidarité, nous vous permettons de gagner deux places pour le concert du samedi 26 janvier à 19h45 au Bordeaux Métropole Arena.

Pour tenter votre chance, rien de plus simple ! Il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription.



Informations sur cet événement :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant jusqu’au 15 janvier inclus. Le ou la gagnant (e) remportera deux places pour assister au concert des Enfoirés, qui se déroulera le samedi 26 janvier à 19h45 à Bordeaux.

Le ou la gagnant (e) sera contacté par TF1 après la fermeture des inscriptions.



Bonne chance à vous pour vivre un moment unique autour d'une grande cause et des plus grands artistes français !



Les Restos du Cœur...

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur sont une association loi de 1901, reconnue d'utilité publique. Ils ont pour but « d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute l'action contre la pauvreté sous toutes ses formes ». La 34ème campagne d’hiver des Restos du Cœur a débuté le 27 novembre 2018. Lors de la dernière campagne, ce sont 130 millions de repas équilibrés qui ont été distribués par l’association à 860 000 personnes accueillies (2017-2018). Merci aux 72 000 bénévoles, aux donateurs et à toutes celles et ceux qui ont acheté le CD ou le DVD du concert des Enfoirés (chaque CD ou DVD vendu représente 17 repas distribués par l’association). Les Restos du Cœur ont besoin de vous. Pour en savoir plus sur les Restos du Cœur et/ou faire un don, consultez le site des Restos du Cœur : https://www.restosducoeur.org/



Nous vous souhaitons bonne chance et une très belle année 2019 !



