Retour de nos gagnants sur le show de Lou, Evan et Marco avec TF1 !

Vous satisfaire est notre priorité et c’est pour cette raison que TF1&Vous vous offre de nombreux privilèges. Il y a quelques semaines, nous vous offrions des places pour le concert de Lou, Evan et Marco….Retour de nos gagnants.

Une dotation rêvée pour les fans de nos artistes !

Nos quatre gagnants ont assisté le dimanche 25 mars au concert exceptionnel de Lou, Evan et Marco à l’Olympia de Paris.

Très attendue du public, Lou, la révélation de The Voice Kids 3 et actrice dans la série Demain nous appartient, a enflammé la scène avec des titres incontournables de son album « Lou » : « Miraculous », « Demain », la reprise de « Carmen »…

Elle a partagé la scène avec Evan et Marco, deux jeunes talents de la saison 3 de The Voice Kids eux aussi. Ils ont eux aussi repris des titres de leur premier album « Evan et Marco » et ont chanté leur nouveau tube «Tomber amoureux».

Lenni-Kim a rejoint la scène pour interpréter en duo leur titre « Miraculous » et a également fait découvrir son single « Don’t stop » au public.

Un dimanche après-midi entre partage et musique !

Florence et sa fille Maelys ont été ravies de ce moment partagé à deux « Merci à TF1, ma fille ne fait que de me parler de ce concert et écoute en boucle les CD. Ce concert restera un merveilleux moment et un très bon souvenir avec ma fille grâce à vous. »

La même réaction pour Sandra et sa fille Lilou qui ont apprécié assister aux concerts de nos jeunes artistes « Super concert !!! Merci beaucoup, c’était génial ! »

Découvrez en images nos gagnants et nos talents !





















