Gagnez vos places pour le « Fashion Freak Show » de Jean Paul Gaultier avec TF1 !

Par Thomas Pascual | Ecrit pour TF1 |

Ladies and Gentlemen, veuillez laisser au vestiaire la routine, la morosité et l’ennui : l’univers complètement fou de Jean Paul Gaultier s’empare de la scène mythique des Folies Bergère !

Le Freak, c'est chic !

Jean Paul Gaultier découd les codes de la revue et vous installe au premier rang pour redécouvrir cinquante ans de culture pop, à travers son œil unique et excentrique.

De ses débuts provocateurs à ses plus grands défilés, des folles soirées au Palace aux sulfureuses nuits londoniennes, il vous montre tout ce que vous n’avez jamais vu ! Avec sur scène des créatures et des artistes rares et spectaculaires, comme seul Jean Paul Gaultier sait les révéler.

Venez passer une soirée avec les délurés, les passionnés, les mal élevés, les botoxés, les bien gaulés, les culottés, les déculottés, les olé-olé… Et pour l’occasion, des dizaines de nouvelles créations exclusives viennent côtoyer les pièces cultes de son répertoire, de la célèbre marinière au corset conique iconique de Madonna.

Si vous n’avez pas froid aux yeux, Jean Paul Gaultier vous invite à son show le plus crazy, le plus freaky, le plus sexy, le plus VIP : le FASHION FREAK SHOW !

« Je veux que chaque spectateur reparte plus heureux qu’à son arrivée » Jean Paul Gaultier

Il nous raconte : « Ce spectacle c’est l’histoire de ma vie, des choses que j’ai vécues, vues et revendiquées. Et aussi des histoires que je n’ai jamais racontées ! J’aborde de nouveaux thèmes, comme la chirurgie esthétique et ses créatures, ou la foire aux vanités des réseaux sociaux.

Cela m’inspire de nombreuses nouvelles tenues. Les vêtements peuvent raconter tellement de choses, ils racontent leur époque, le rapport à la féminité et à la masculinité, les ambiguïtés, les sexualités, les différences, les frontières.

Je veux montrer la différence, il y a du beau partout, tout dépend de comment on le regarde. J’ai toujours aimé les freaks, les gens bizarres, les provocateurs, les esthétiques qui se mélangent, les rencontres inattendues, quand le garçon des rues encanaille la duchesse.

Cette énergie transgressive sera sur scène. Mais ce sera surtout de la joie et du rêve, je veux que chaque spectateur reparte plus heureux qu’à son arrivée, ça va être une grande fête ! J’espère que le public aura autant de plaisir à regarder le spectacle, que moi j’en ai eu à le créer »

Comment participer ?

Tentez de gagner un lot exceptionnel, comprenant :

- Deux places en Catégorie 1, pour le spectacle du 21 février 2019, à 20h

- Le livret du spectacle

Pour ce faire, il vous suffit de remplir le formulaire en cliquant ICI. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 28 janvier 2019. Les gagnants seront contactés après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone.

Nous vous souhaitons une belle année 2019. Bonne chance et à très vite sur TF1&VOUS.

Plus d'informations sur le site officiel du spectacle : www.jpgfashionfreakshow.com

Consulter le règlement

