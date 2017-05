Gagnez vos places pour le salon Get Beauty et des trousses beauté avec TF1 & NT1

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Get Beauty Paris, le 1er salon des youtubeuses Mode & Beauté organisé par Finder Studios, revient le samedi 3 juin 2017 au Parc Floral de Paris. Partenaires de cet événement, TF1 et NT1 vous offrent des places ainsi que des trousses beauté Get Beauty !