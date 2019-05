GOALCHALLENGE, le défi TF1 pour La Coupe du Monde de Football Féminine sur TikTok

Par Julie Zimmermann | Ecrit pour TF1 |

A l'occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, TF1 et TikTok vous invitent à révéler au grand jour votre talent de buteur(se) : partagez vos plus beaux buts sur l’application TikTok avec le hashtag #GoalChallenge et tentez de gagner des places pour la Coupe du Monde de Football et d’autres cadeaux !