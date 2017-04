Grands Reportages rend hommage à Grégory Lemarchal

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Le départ brutal du vainqueur de la Star Academy 4 a profondément choqué la population française, mais aussi mis en lumière la réalité de la mucoviscidose, maladie génétique mortelle la plus répandue en Europe. Depuis, Laurence et Pierre Lemarchal, ses parents, poursuivent le combat avec l’association qui porte son nom. Nous les avons suivis pendant un an sur les routes de France, pour comprendre pourquoi et pour qui ils ont choisi de se battre. Et comment Grégory est toujours présent au quotidien.



À travers des images d’archives familiales inédites, nous retracerons le parcours de vie de Grégory depuis sa naissance. Son destin, celui de Chloé, Sacha, Jérémy et Cécile, et le quotidien de Laurence et Pierre Lemarchal s’entrelacent autour du même axe : le combat contre la mucoviscidose.

