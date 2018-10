Inscrivez-vous au casting de The Voice Kids saison 6

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Pour connaître les modalités d'inscription au casting de The Voice Kids saison 6, c'est ici !

Alors que la saison 5 de The Voice Kids présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri arrive sur TF1 dès le vendredi 12 octobre à 21h, le casting de la saison 6 est déjà ouvert !

Vous aussi vous souhaitez participer à The Voice Kids ? Ou vous souhaitez que votre enfant participe au casting et fasse peut-être partie des talents de la prochaine saison de The Voice Kids ?

Alors, inscrivez-vous en remplissant le formulaire en cliquant sur le lien : http://itvstudiosfrance.fr/casting-the-voice/ pour tenter de participer à la saison 6 de The Voice Kids.

Vous serez, ensuite, recontactés si votre candidature est retenue.

En attendant, nous vous invitons à découvrir une première voix époustouflante de la saison 5 qui s’annonce forte en émotions et en nouveautés avec deux nouveaux coachs dans les fauteuils : Amel Bent et Soprano qui seront, cette année, aux côtés de Jenifer et Patrick Fiori.





Bonne chance à vous !