LCI vous invite au Palais Galliera pour découvrir l’incroyable garde-robe de Dalida

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

A l’occasion du trentième anniversaire de sa disparition, le musée de la Mode de la Ville de Paris vous propose un festival de mode dans l’univers flamboyant de la star, grâce à une récente donation faite par son frère Orlando.

Amoureuse de la mode, l’icône de la chanson française a tout osé, tout porté : robes New-Look des années 50 griffées Jacques Estérel, robe chasuble du Balmain seventies, sobre et chic en Loris Azarro, flamboyante en costumes paillettes et disco par Michel Fresnay dans les années 80, classique et indémodable en Yves Saint Laurent rive gauche, sans oublier Jean-Claude Jitrois qui disait qu’habiller Dalida « c’est comme habiller les stars pour le Festival de Cannes »…

