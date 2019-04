LCI, vous offre votre carte d’abonnement « 1 an à Versailles » DUO, vous permettant d’accéder aux activités de l’ensemble du domaine du château de Versailles.

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

Venez découvrir 15 nouvelles salles grâce à la carte d'abonnement "1 an à Versailles" DUO qui vous permet, accompagné de la personne de votre choix, un accès gratuit et illimité à l'ensemble du Domaine y compris les jours de Grandes Eaux Musicales (accès coupe-file au Château), de bénéficier d’une programmation culturelle exclusive et de nombreux avantages sur place et chez des partenaires. Cette carte est nominative et valable un an à partir de sa date d’édition.



Vos trois prochains évènements incontournables :



La réouverture du Grand Appartement de la Reine : Après plusieurs années de restauration, à partir du 16 avril 2019, le Grand Appartement de la Reine accueille de nouveau les visiteurs dans l’univers de Marie-Antoinette.



L’exposition « Madame de Maintenon. Dans les allées du pouvoir » Du 16 avril au 21 juillet 2019, à l’occasion du tricentenaire de sa mort, Madame de Maintenon retrouve ses appartements le temps d’une exposition inédite.



L’exposition « Le goût de Marie Leszczynska ». A partir du 16 avril 2019, dans les appartements de la Dauphine, cette exposition met en valeur le personnage méconnu de Marie Leszczynska, femme de Louis XV, et grande admiratrice des arts et de la culture.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel du château de Versailles, espace Abonnés : http://www.chateauversailles.fr/abonnes



