« Mets tes baskets et bats la maladie » dans les écoles avec ELA du 16 au 21 octobre

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

La campagne phare de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA)* : « Mets tes baskets et bats la maladie » permet, chaque année, aux élèves et à leurs enseignants d’échanger sur les valeurs de solidarité et de respect, et de collecter des fonds pour financer la recherche médicale ainsi que l’accompagnement des familles concernées.

La campagne citoyenne « Mets tes baskets » à l’école s’articule en deux temps forts :

Cette campagne permet chaque année aux élèves et à leurs enseignants d’échanger sur les valeurs de solidarité et de respect, et de collecter des fonds pour financer la recherche médicale ainsi que l’accompagnement des familles concernées. Elle s’articule autour de 2 moments forts :

- La campagne débute ce lundi 16 octobre à 14h30 à Paris avec la Dictée d’ELA : cette année, c’est Brigitte Macron qui lira la Dictée, un texte inédit de Leïla Slimani, pour sensibiliser à la lutte contre les leucodystrophies. Les élèves de milliers d’établissements scolaires, du primaire au secondaire, plancheront sur le texte écrit par Leïla Slimani, empreint du combat des personnes affectées par une leucodystrophie. Des personnalités du monde du sport, de la chanson, du cinéma, de la télévision… endosseront le rôle de professeur d’un jour dans les salles de classe en lisant la dictée aux élèves. Vous pourrez suivre cette dictée sur les comptes Twitter de TF1 Initiatives, TF1, TMC , NT1 et HD1.



- Du 16 au 21 octobre 2017 c’est le temps de l’action avec un événement sportif (cross, tournois de sports collectifs…) ou culturel. Les élèves prêtent symboliquement leurs jambes à leurs camarades touchés par une leucodystrophie qui ne peuvent plus s'en servir. Au préalable, ils recherchent parmi leur entourage des personnes qui acceptent de récompenser leur effort au profit d’ELA en effectuant un don.





Les élèves, un soutien essentiel pour les enfants et adultes touchés par une leucodystrophie :

Depuis 1994, 4 600 000 élèves ont participé à la campagne. Leur soutien est essentiel. Les élèves se mobilisent pour Fanny, Tristan, Léonie… (Retrouvez les reportages sur la chaîne YouTube d’ELA), tous les enfants et adultes concernés par la maladie. Leur engagement permet chaque année à ELA de financer la recherche médicale et l’accompagnement des familles : plus de 30 millions d’euros ont été collectés grâce aux élèves depuis 1994. La mobilisation des élèves est également essentielle pour que les enfants et adultes touchés par la maladie tout comme leurs parents et proches gardent le moral : ils se sentent soutenus et épaulés dans ce difficile combat contre la maladie.



Vous aussi soutenez les enfants atteints de Leucodystrophies et leur famille en faisant un don : FAITES UN DON



Une campagne soutenue par TF1 Initiatives.*



* A propos d’ELA : Fondée en 1992 par Guy Alba, l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques rares qui détruisent la myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux. Chaque semaine en France, 3 à 6 enfants (20 à 40 en Europe) naissent atteints de ces pathologies qui entrainent progressivement la perte de toutes les fonctions mentales et motrices : la vue, l'ouïe, la mémoire, la locomotion…L’Association, reconnue d’utilité publique depuis 1996 est parrainée depuis 17 ans par Zinédine Zidane. Depuis sa création, ELA a permis de soutenir l’accompagnement des familles à hauteur de 11 millions d’euros et de financer 482 programmes scientifiques pour un montant total de 41,4 millions d’euros. Depuis 25 ans, l’action menée par ELA a permis d’identifier une trentaine de leucodystrophies, de mettre au point les premiers traitements, d’accompagner et de soutenir les familles concernées. www.ela-asso.com <br>

*A propos de TF1 Initiatives : Et si on changeait les choses ? En tant que premier groupe média, nous avons des responsabilités, et beaucoup d’envies. Solidarité, diversité, société durable : depuis toujours, nous agissons. TF1 Initiatives, ce sont ces actions qui nous rassemblent. Pour les découvrir et partager des #ONDESPOSITIVES, rassemblons-nous : @TF1INITIATIVES.