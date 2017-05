Offrez le film Mother’s Day à votre maman grâce à TF1 et MYTF1VOD

Par Sylvie T. | Ecrit pour TF1 |

Tentez votre chance pour gagner Mother’s Day avec MYTF1VOD ! Un beau film sur les filles, femmes, mères (et pères !) de famille porté par un casting de qualité : Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Jason Sudeikis. Un cadeau idéal pour rappeler à votre maman l’amour que vous lui portez ! Elle se reconnaîtra forcément dans l’un des personnages de ce film…

Pour tenter de gagner cette belle offre, c’est ICI.

MYTF1VOD vous propose plus de 5000 contenus disponibles à la location et à l’achat : les derniers films sortis et les plus grands classiques, les meilleures séries en exclusivité et en direct des USA à regarder 24h après leur diffusion américaine et aussi les spectacles de vos humoristes préférés.

Information sur ce jeu-concours

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant jusqu’au jeudi 25 mai inclus. Les gagnants seront contactés par TF1 dès la fermeture des inscriptions et remporteront un code VOD permettant de télécharger le film Mother’s Day, valable jusqu’au 28 juin 2017, à utiliser sur le site MYTF1VOD.

Nous vous souhaitons bonne chance et à très bientôt pour d'autres offres et privilèges sur TF1&Vous.

