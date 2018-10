Participez au jeu immersif Inside Opéra lors d’une journée exceptionnelle au Palais Garnier avec TF1

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

Lors de cette journée exceptionnelle, vous partirez sur les traces du Fantôme de l'Opéra à travers un jeu grandeur nature immersif dans les espaces emblématiques du Palais Garnier et ressentirez l'émotion d'un musicien au cœur d'un orchestre symphonique de 150 choristes et 50 musiciens, en immersion dans le Requiem de Mozart. Un moment intense et inoubliable dans la salle mythique de l'Opéra.

Vous tenterez de dénouer la malédiction du Fantôme de l'Opéra à travers une série d'énigmes à résoudre avec la participation de comédiens en costume d'époque. La résolution des énigmes vous mènera dans la salle mythique du Palais Garnier pour vivre une expérience unique en immersion au cœur d'un orchestre symphonique.

Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 octobre inclus. Les gagnants seront contactés après la fermeture des inscriptions.



La journée exceptionnelle a lieu le dimanche 28 octobre. Vous pourrez venir à l’heure de votre choix entre 9h30 et 19h30 (départs pour le jeu toutes les 30 minutes, dernière entrée à 19h30). Le jeu dure entre 1h et 1h30 + un concert de 30 minutes. Jeu accessible à partir de 6 ans.

