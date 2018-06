Vous souhaitez joindre les sociétés de production de nos émissions/fictions ?

Par Laura | Ecrit pour TF1 |

TF1 Production

Les émissions : 50 minutes Inside, 90’ enquêtes, Danse avec les Stars, les NRJ music Awards, Automoto, Téléfoot, Petits plats en équilibre, Ninja Warrior, Coup de Foudre à Bora Bora (CO PRODUCTION), Regarde-moi : un silence pour tout se dire…

Site internet : https://www.groupe-tf1.fr/fr



Telfrance

Émission : Demain nous appartient

Site internet : http://www.telfrance.fr/



Endemol

Les émissions : Les 12 Coups de Midi, Miss France, Baby Boom, Super Nanny…

Sites internet : https://endemolshine.fr/fr @EndemolShineFrance



Adventure Line Productions

Les émissions : Koh-Lanta, On a échangé nos mamans, 10 couples parfaits…

Site internet : https://alp.tv/



Elephant & Cie

Les émissions : Sept à Huit, Sept à Huit Life

Site internet : http://www.elephant-groupe.com/



ITV Studios France

Les émissions : The Voice, la plus belle voix, The Voice Kids

Sites internet : http://itvstudiosfrance.fr/ @ItvStudiosFrance



Coyote

Les émissions : Bienvenue à l’hôtel, Bienvenue chez nous, Bienvenue au camping, Tattoo Cover…

Site internet : https://www.coyote.fr/



Bangumi

Émission : Quotidien …

Site internet : http://www.bangumi.fr/



Merlin Productions

Émission : Clem

Site internet : http://www.merlinprod.com/fr



Ah! Production

Émission : La Villa des Cœurs Brisés

Site internet : http://www.ahproduction.fr/



Jean-Marc Dumontet Production

Émission : C’est Canteloup ....

Site internet : http://jmdprod.com/ @JeanMarcDumontetProduction



Demd Productions

Émission : Joséphine Ange Gardien

Site internet : http://www.demd-productions.com/



JLA Productions

Les émissions : Camping Paradis, Les Mystères de l’Amour, Munch, La Vengeance aux yeux clairs...

Site internet : http://www.groupe-jla.com/



Serenity Fiction

Émission : Au nom de la vérité

Site internet : http://www.groupe-awpg.fr/serenity_fiction/



Tetra Media Studio

Émission : Profilage

Site internet : http://www.tetramedia.fr/Accueil





