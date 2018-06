Tentez de gagner le ballon officiel dédicacé de la Coupe du Monde de la FIFA 2018

Par Laura | Ecrit pour TF1 |

Vous êtes fans de football et vous allez vibrer au rythme des matchs avec nous pendant la Coupe du Monde 2018 ? Ce jeu-concours est fait pour vous ! Inscrivez-vous et gagnez LE ballon officiel de la Coupe du Monde !

Un ballon dédicacé en exclusivité rien que pour vous…



Nous aimons vous faire plaisir et pour vous remercier de votre fidélité, des anciens joueurs ont dédicacé en exclusivité des ballons officiels de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 : un accessoire privilégié exceptionnel pour supporter votre équipe favorite !

N’attendez-plus, inscrivez-vous vite en remplissant le formulaire.

Vous avez jusqu’au 20 juin inclus pour vous inscrire. Les gagnants seront contactés directement par TF1.

Retrouvez toutes les informations en consultant le règlement. Suivez les matchs en replay ou en direct sur MYTF1 dès le 16 juin 2018 ! Retrouvez également toutes les actualités de la Coupe du Monde et de l’équipe de France en cliquant ici.





Les chaînes du Groupe TF1 vont vous faire vivre la Coupe du Monde 2018…

Les 28 plus beaux matchs de la Coupe du Monde avec tous les matchs de l’Equipe de France en exclusivité en clair. Les plus grandes nations du football avec le Brésil, l’Allemagne, l’Argentine, l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre ou encore la Belgique. 5 huitièmes de finales – 3 quarts de finale – les demi-finales – la petite finale et enfin la Finale de la compétition.

Pour faire vivre ces matchs, TF1 s’appuie sur une équipe de commentateurs de premier choix avec Grégoire MARGOTTON / Bixente LIZARAZU et Christian JEANPIERRE avec Rudi GARCIA, l’entraîneur de l’OM finaliste de l’EUROPA League. Frédéric CALENGE, le journaliste au plus près des bleus, présent sur les matchs de l’équipe de France et au camp de base des hommes de Didier DESCHAMPS. Avec Bleu Confidentiel, toutes les infos seront données pour les supporteurs de l’équipe de France.

LE MAG DE LA COUPE DU MONDE présenté par Denis BROGNIART, avec Nathalie IANNETTA, Charlotte NAMURA, Thomas MEKHICHE et les consultants Youri DJORKAEFF, Ludovic GIULY et Pascal DUPRAZ. Avec son décor entièrement repensé et de nombreuses innovations avec la réalité augmentée, LE MAG DE LA COUPE DU MONDE vous plongera au cœur de l’évènement : images, coulisses, décryptage, analyses… Les fans de football ne manqueront rien de cette 21ème édition de la Coupe du Monde.

Le 13H de Jean-Pierre PERNAUT, le 20H de Gilles BOULEAU et les éditions WEEK-END d’Anne-Claire COUDRAY seront au plus près de l’évènement avec des reportages, duplex, sujets, infographie pour tout connaître et tout savoir du mondial. Retrouvez notre dispositif multi-chaînes ICI.

Bonne chance à tous et bonne Coupe du Monde !

