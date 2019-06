TMC fête Men In Black ! Participez et tentez de remporter des packs Men In Black

Par Julie Zimmermann | Ecrit pour TF1 |

A l’occasion de la sortie du film " Men In Black : International ", le 12 juin prochain en salle, TMC vous offre des casquettes et des DVD de cette trilogie mythique !

Tentez votre chance en remplissant le formulaire ici !





Saga culte, le film retrace le parcours des Men In Black, une organisation secrète dont la mission est de maîtriser la présence d’extraterrestre sur notre planète.

Après Men In Black I diffusé lundi 3 juin, retrouvez Men In Black 2 et 3 sur TMC le 10 et 17 juin prochain à 21h et rendez-vous le 12 juin prochain pour la sortie de Men In Black : International en salle !

Si vous avez manqué la diffusion sur TMC, vous pouvez retrouver votre film sur MYTF1 VOD.





Informations sur le jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes du 4 juin au 18 juin 2019 inclus.

Les gagnant(e)s seront contactés après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone (si celui-ci est précisé dans le formulaire d’inscription).





Bonne chance à tous et à très vite sur TF1 & Vous !

