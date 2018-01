TF1 vous convie à l’avant-première de la nouvelle série événement « Les Bracelets Rouges »

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

A cette occasion, nous vous invitons à une soirée unique à la Teste-de-Buch le mercredi 31 janvier à 19h30 pour découvrir en avant-première les deux premiers épisodes de la série en présence de Cécile REBBOAH et Mathieu MADENIAN.

La projection sera suivie d’un échange entre comédiens et public.

INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT ICI pour recevoir votre invitation dans la mesure des places disponibles.



L’histoire… Les Bracelets Rouges est une formidable histoire d’amitié entre des jeunes de 8 à 17 ans qui nous entraînent dans leur quotidien avec leurs parents et leurs médecins. Ils nous font partager leur appétit de vie et de rire comme n’importe quel enfant de leur âge, malgré leur maladie. Tendre, drôle et émouvante, cette série événement est tirée d’une histoire vraie et portée par une interprétation remarquable.

Le casting...Audran CATTIN - Tom RIVOIRE - Esther VALDING - Louna ESPINOSA - Azize DIABATE - Marius BLIVET - Michaël YOUN - Cécile REBBOAH - Pascal ELBE - Cristiana REALI - Lionel ABELANSKI - Guy LECLUYSE - Camille LOU - Natacha REGNIER - Mathieu MADENIAN - Jean-François CAYREY - Diouc KOMA - Vincent DENIARD- Juliette LAMBOLEY - Emilie Gavois-Kahn, Guylaine Londez, Anne Azoulay , Nicolas JOUHET



Pour des raisons de sécurité :

Seuls les gagnants seront prévenus et recevront leur invitation officielle par mail lundi 29 janvier. Vous devrez vous présenter avec votre pièce d’identité ainsi que celle de votre accompagnant et l'invitation le jour de la projection. Les personnes n’ayant pas reçu d’invitation pourront tenter leur chance lors d’une prochaine soirée à TF1.

D’après la série originale Polseres Vermelles, tirée de l’histoire vraie d’Albert Espinosa.

En attendant, restez fidèles à TF1&Vous et partageons des ondes positives !