TF1 vous convie aux comédies musicales Dirty Dancing et Diamond Dance – The Musical

Par Elodie LEROY

De la danse, de l’amour, de l’envie, de l’harmonie, de la musique…voici les ingrédients qui viendront pimenter votre tout début d’année 2018 grâce au pack Multi-spectacles:



- 1er lot : 1x2 places pour la représentation de Dirty Dancing le Dimanche 14 janvier à 18h au Palais des Congrès , un porte clé et un carnet Dirty Dancing + 1x2 places pour la représentation de Diamond Dance – The Musical Vendredi 19 janvier à 20h à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt et une visite des coulisses

- 2ème lot : 1x2 places pour la représentation de Dirty Dancing le Dimanche 14 janvier à 18h au Palais des Congrès , un porte clé et un carnet Dirty Dancing + 1x2 places pour la représentation de Diamond Dance – The Musical Vendredi 19 janvier à 20h à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt et un CD du spectacle



Pour tenter votre chance, cliquez ICI !



Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant jusqu’au 8 janvier inclus. Les gagnants seront contactés par téléphone le 10 janvier au plus tard.



Consultez le règlement



Dirty Dancing…

Après un triomphe en 2015 avec plus de 500 000 spectateurs et 150 représentations à guichets fermés, le spectacle revient pour une grande tournée française. Dirty Dancing, L’Histoire Originale sur Scène restitue toute la magie du film : les personnages, les dialogues, les scènes de danse sensuelles et bien sûr, la musique originale incluant l’incontournable « Time Of My Life » !

À l’occasion des trente ans du film, ranimez la flamme allumée en 1987 et découvrez une nouvelle version de la comédie musicale culte !



Diamond Dance - The Musical

26 personnes sur scène, la plupart danseurs, accompagnés de trois musiciens à cordes. Ensemble ils forment une troupe talentueuse. Diamond Dance raconte l’histoire d’un danseur de Los Angeles. Matt, enfant du hip-hop de Los Angeles est responsable d'un studio de danse. Depuis plusieurs mois, il s'en occupe illégalement car il n'arrive plus à payer ses factures. Il décide alors, avec son équipe, (crew) de participer à la compétition de hip-hop «L.A Dance Contest». Son but : remporter le premier prix pour gagner de l'argent, payer ses dettes et continuer à enseigner le hip-hop.

À cette occasion, il rencontre Marie, une danseuse classique. Au-delà des préjugés qu'ils ont l'un envers l'autre, il voit en elle une personne déterminée, perfectionniste et passionnée par la danse. Mais leur idylle crée des tensions dans l'équipe. Matt convainc alors Marie de former son propre «crew» pour participer à la compétition. Le choc des deux cultures est violent. Les deux protagonistes comprennent alors que c'est en associant leurs univers qu'ils pourront faire la différence et espérer gagner.