TF1 vous convie aux représentations du Lac des Cygnes et de Tango Pasión à la Seine Musicale

De la danse, de la sensualité, de l'amour, de la musique… Deux rendez-vous féeriques et chantants à ne pas manquer.



Tango Pasión en quelques lignes…

« Quand l’âme argentine rencontre la féerie de Broadway »



Tango Pasión, de retour en France après 3 000 représentations, 5 000 000 spectateurs et plus de 20 ans d’expérience à travers le monde.



Tango Pasión, c’est l’harmonie parfaite entre des danseurs fabuleux, des chants puissants et vibrants, la révélation de six couples prestigieux de tangueros, parmi les meilleurs au monde. Ils évoluent avec aisance et virtuosité sous vos yeux.

Les pas croisés effectués à la perfection avec puissance, délicatesse et sensualité font le bonheur des amateurs du genre. Pour les moins initiés, Tango Pasión est une belle occasion de découvrir la richesse de cet univers passionnant.

Laissez-vous transporter dans ce tourbillon d’émotions à travers différentes histoires, animées par un large éventail de la société argentine, grâce cette merveilleuse discipline qu’est le langage du corps.

Les 23 et 24 mars à la Seine Musicale et en tournée française au mois de mars 2019 !



Le Lac des Cygnes en quelques lignes…

Un ballet magique en 3 actes (4 tableaux)



Le Lac des Cygnes fait partie des ballets les plus connus au monde et les plus joués. La musique de Piotr Tchaïkovski transporte le spectateur dans un univers magique, tantôt mélancolique, tantôt joyeux et plein de couleurs.

Les décors et les costumes splendides, l’orchestre live et la poésie de la danse classique interprétée avec excellence par des danseurs russes font de ce spectacle un vrai joyau pour toute la famille !

Le Lac des Cygnes a été présenté la première fois à Moscou en 1877, mais sa véritable création avec la chorégraphie de Marius Petipa et Lev Ivanov date du 27 janvier 1985.

L’histoire d’amour du prince pour une jeune fille-oiseau, transformée en cygne par un sorcier, est un sujet fantastique où la ballerine principale a un double personnage à jouer et à danser – Odette, cygne blanc, lyrique et poétique, et Odile, cygne noir, séductrice et femme fatale.

C’est l’école russe de danse classique, l’école de rigueur et d’excellence que vous pouvez admirer dans toute sa splendeur. Les danseurs sont issus des meilleures écoles de ballet de Russie comme l’Académie Vaganova de Saint-Pétersbourg.

En tournée dans toute la France du 1er mars jusqu’au 7 avril 2019 !





