TF1 vous convie au Festival de Carcassonne

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

L’été approche… le Festival de Carcassonne se prépare à vous faire vivre une édition 2018 exceptionnelle !



Les Festival de Carcassonne, c’est quoi ?

Un Festival sans équivalent en France, qui propose durant tout le mois de juillet, plus de 100 spectacles dont 70 entièrement gratuits (le OFF), sur 10 scènes.

Chaque été, le Festival de Carcassonne accueille plus de 200 000 spectateurs venus de France et de l’étranger. Un Festival qui offre un lieu et un cadre d’exception, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco : La Cité médiévale et son théâtre antique où chaque soir, quelques 3000 privilégiés vivent de véritables moments d’émotion et de partage.



Alors, ça vous tente ?

Et bien…nous avons pensé à vous et nous sommes heureux de vous permettre d’assister à différents concerts de votre choix : Serge Lama, le lundi 16 juillet, Simple Minds le 20 juillet, celui de Louane le samedi 21 juillet, Julien Doré le samedi 28 juillet et Enfin Beth Ditto le lundi 30 juillet !



Pour vous inscrire c'est simple, cliquez sur la photo de votre choix !

Cliquez sur la photo ci-dessous pour assister au concert de Serge Lama le 16 juillet









Cliquez sur la photo ci-dessous pour assister au concert de Simple Minds le 20 juillet









Cliquez sur la photo ci-dessous pour assister au concert de Louane le 21 juillet





Cliquez sur la photo ci-dessous pour assister au concert de Julien Doré le 28 juillet





Cliquez sur la photo ci-dessous pour assister au concert de Beth Ditto le 30 juillet





Découvrez le programme complet sur le site Internet du festival : http://www.festivaldecarcassonne.fr/



Bonne chance et à très bientôt sur TF1&Vous pour d'autres offres et privilèges !