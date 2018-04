TF1 vous convie au festival Musilac Mont-Blanc : Une première au Sommet !

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

Le plus grand festival pop rock électro, de la région Auvergne Rhône-Alpes vous donne rendez-vous à Chamonix Mont-Blanc pour une édition 100% Rock and Ride les 19, 20 et 21 avril !

Musical Mont-Blanc, le version hivernale et montagnarde du célèbre Musilac d’Aix-les-bains.



Vous avez envie de vibrer au rythme des concerts d’artistes et de groupes de renommée nationale et internationale dans un cadre d’exception ?

N’attendez-plus, remplissez le formulaire.



Vous aurez peut-être la possibilité d’assister durant trois jours, aux prestations d'artistes de notoriété internationale mais aussi découvrir des stars montantes.



Au programme de cette toute première édition du festival Musilac Mont-Blanc :



Jeudi 19 avril : Texas, Rag’n Bone Man, OMD (Andy McCluskey and Paul Humphreys), Stephan Eicher, Walk Off The Earth, Chrysta Bell

Vendredi 20 avril : Orselan, IAM, Synapson, Lomepal, Lost..

Samedi 21 avril : Ben Harper&Charlie Musselwhite, Shaka Ponk, Beth Ditto, Selah Su, Feu ! Chattterton, L’Impératrice.



Un programme diversifié, une vraie bouffée d’oxygène pendant 3 jours !



Bonne chance à tous !



Informations sur ce jeu-concours :

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui et jusqu’au 12 avril inclus. Les gagnants seront contactés à la fin des inscriptions par TF1.



Consultez le règlement