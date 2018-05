TF1 vous convie au prochain concert évènement de Secteur ä

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

20 ans plus tard jour pour jour, la magie va frapper à nouveau. Doc Gynéco, Stomy Bugsy, Passi, Neg’ Marrons, Arsenik, Pit Baccardi, Singuila et MC Janik ont décidé de faire revivre ce moment musical unique, en live avec un nouveau concert parisien !

Rendez-vous à ne pas manquer, mardi 22 mai 2018 à l’AccorHotels Arena de Paris pour célébrer les classiques et en tournée dans tous les Zéniths de France.



Souvenez-vous..

Fondé le 23 février 1995, le label Secteur ä reste un modèle de réussite jamais encore égalé dans le rap français.

Fondé par l’avant-gardiste Jérôme Ebella, plus connu sous le nom de Kenzy, le label a réussi à fédérer à la fin des années 90, les artistes et groupes les plus talentueux de leur génération.

Les artistes du Secteur ä, Doc Gynéco, Ministère AMER, Passi, Stomy Bugsy, Neg’Marrons, Arsenik, Pit Baccardi , Singuila, MC Janik ne se sont produits sur scène qu’une seule fois, lors du mythique concert Secteur ä à l’Olympia, le 22 mai 1998.

Secteur ä, ce sont des disques de diamant, platine et double or en abondance !





