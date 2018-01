TF1, vous convie au spectacle Musiques & Chœur de l’Armée française

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

Nous vous offrons la possibilité de retrouver les différentes formations musicales de l’armée française !



La Légion étrangère, ambassadrice de l’armée de terre dans le monde entier.

La Fanfare de la Cavalerie de la Garde Républicaine qui assure la pérennité des fanfares montées quand elle n’est pas en mission officielle à l’Elysée.

Le Chœur de l’Armée française, chœur officiel de la République.

Le Bagad de Lann-Bihoué, seule formation de musique traditionnelle Bretonne de la Marine Nationale.



Le spectacle aura lieu le samedi 27 janvier 2018 au Palais des Congrès. Cette soirée vous promet d’être riche en partage et en émotion.



Dans un esprit résolument moderne, les différentes formations de l’armée française interpréteront aussi bien les grandes marches militaires que des airs d’opéra immortels, ou d’inoubliables thèmes de musiques de films. Un souffle nouveau pour un programme éclectique qui révélera toute l’étendue du talent, mondialement reconnu, de ces hommes et de ces femmes militaires et artistes réunis pour un show exceptionnel. Au Palais des Congrès de Paris le 27 janvier 2018 et en tournée en France.



Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 18 janvier 2018 inclus. Les gagnants remporteront deux places en catégorie 2 + un CD.

Le tirage aura eu lieu par TF1 et les gagnants seront contactés par téléphone après la fermeture des inscriptions.







