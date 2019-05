TF1 : Devenez un véritable aventurier avec le nouveau cahier de vacances Koh-Lanta

Par Sylvie THIBOUT | Ecrit pour TF1 |

Poursuivez l’aventure Koh-Lanta chez vous tout en suivant l’émission hebdomadaire télévisées ! Plus de 110 épreuves, 20 candidats : exercez vos stratégie et performances pour soutenir vos candidats : à la fin il n’en restera qu’un !

Du 24 mai au 10 juin 2019 inclus, nous vous offrons des cahiers de vacances pour les adultes. Et oui, un cahier de vacances pour ADULTES !

Tentez votre chance en remplissant le formulaire en cliquant ICI !

Les grands classiques de l’émission adaptés en cahier de vacances : la construction de la cabane, le parcours du combattant, l’épreuve dans la boue, la gestion du riz, etc.

Profitez de l’été et vivez votre aventure Koh-Lanta grâce à ces jeux : mots-fléchés, énigmes, jeu du pendu, sudoku, cryptogrammes, charades, dominos, et plus encore…

Informations sur le jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 10 juin 2019 inclus. Les gagnant(e)s seront contactés après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone (si celui-ci est précisé dans le formulaire d’inscription).

Bonne chance à tous et à très vite sur TF1 & Vous !

TF1 – Partageons des Ondes Positives