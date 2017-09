TF1&Vous : Assistez à West Side Story, la comédie musicale culte !

Par Gauthier IVAIN | Ecrit pour TF1 |

West Side Story transpose l’histoire de Roméo et Juliette dans le contexte de la guerre des gangs à New York dans les années 50, sur les airs inoubliables (America, Maria, Somewhere, Tonight…) de Léonard Bernstein et les chorégraphies enflammées de Jerome Robbins.





Découvrez ou redécouvrez la plus grande comédie musicale de tous les temps à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Si vous tentiez de remporter des places pour y assister ?







<strong><span style="border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-fareast-language:FR">INSCRIVEZ-VOUS ICI</span></strong>





Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 Octobre inclus. Les gagnants seront contactés par TF1 à l’issue du jeu et assisteront à la représentation du samedi 21 Octobre à 20 Heures.







Voir le règlement







