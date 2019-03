TF1 vous fait gagner des places pour le concert d’Elsa Esnoult, le 23 mars à 19h30 au Zénith de Paris !

Par Thomas Pascual | Ecrit pour TF1 |

Elsa Esnoult s’apprête à gravir une nouvelle marche dans sa carrière, et pas des moindres : celle du Zénith de Paris ! L’actrice des Mystères de L’Amour poursuit en effet son ascension fulgurante, direction l’une des salles les plus prestigieuses de Paris. Gagnez deux invitations pour la représentation exceptionnelle du 23 mars, à 19h30 avec TF1&Vous et visitez les coulisses !

De la télévision au spectacle



Trois albums, trois disques d’or, Elsa Esnoult est devenue le nouveau phénomène de la chanson Française. Sans matraquage radio, sans promotion outrancière, elle a su conquérir un public fidèle et de plus en plus nombreux. Son rôle de Fanny Greyson dans les Mystères de L’Amour en a fait en outre l’un des personnages les plus populaires des séries télévisées.



Aujourd’hui, pour la première fois, elle se produit sur scène en live avec un vrai spectacle où tous ses fans pourront retrouver tous leurs tubes préférés et s’envoler avec elle dans l’univers romantique et actuel dont elle a le secret.



Découvrez Elsa Esnoult sur la scène du Zénith !



Tentez de gagner deux places VIP pour le concert d’Elsa Esnoult du 23 mars à partir de 19h30 au Zénith de Paris et visitez les coulisses à l’occasion d’une soirée exceptionnelle.



Pour ce faire, il vous suffit de remplir le formulaire en cliquant ICI. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 18 mars 2019 inclus. Le ou la gagnant(e) sera contacté(e) après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone.



Bonne chance à tous et à très vite sur TF1&Vous.



Consulter le règlement



TF1 – Partageons des Ondes Positives