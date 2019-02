LCI vous fait gagner des places pour l’exposition immersive « Van Gogh, la nuit étoilée » aux Carrières de Lumières des Baux-de-Provence !

Par Thomas Pascual | Ecrit pour TF1 |

A partir du 1er mars 2019, une création visuelle et sonore retrace la vie intense de l’artiste tourmenté Vincent Van Gogh, sur les 7000 m2 des Carrières de Lumières. Avec TF1&Vous, (re)découvrez l’œuvre de celui qui peignit pendant les 10 dernières années de sa vie plus de 2000 tableaux, aujourd’hui dispersés à travers le monde.

Voyage au cœur de la nuit étoilée

Les Carrières de Lumières exposent cette année l’œuvre du génie de la peinture, ignoré de son vivant, Vincent Van Gogh (1853-1890).

L’immense production de Van Gogh, des Mangeurs de pommes de terre (1885) à la Nuit étoilée (1889) en passant par Les Tournesols (1888) et La Chambre à coucher (1889), est projetée sur la pierre gigantesque des Carrières.

Les nuages, soleils et portraits, au style si singulier, s’animent sur des murs de plus de 15 mètres de haut et évoquent le monde intérieur à la fois démesuré, chaotique et poétique de l’artiste.

À travers un parcours thématique sur les différentes étapes de sa vie, de ses séjours à Arles, Paris ou encore Saint-Rémy, le visiteur voyage au cœur des œuvres de ses débuts et de sa maturité, de ses paysages ensoleillés et de ses nocturnes, à ses portraits et natures mortes.

Les Carrières de Lumières : l’art en immersion

Situé sur la Route de Maillane des Baux-de-Provence, Les Carrières de Lumières s’affirment comme un lieu d’expérimentation transversale et de diffusion culturelle dont la programmation associe les grands noms de l’histoire de l’art au multimédia. Un centre d’art immersif devenu incontournable dans la région.

Une déambulation dans les plus grands chefs-d’œuvre de Van Gogh, mis en mouvement grâce à l’équipement technique de pointe AMIEX® (Art & Music Immersive Experience), qui donne à la couleur une puissance nouvelle.

Conçues sur-mesure pour épouser totalement l’espace dans lequel elles s’intègrent, ces expositions monumentales reposent sur la dématérialisation des œuvres d’art et leur projection sur d’immenses surfaces en très haute résolution grâce à un équipement numérique hors-norme.

Dès que retentit la première note de musique, la technologie s’efface au profit de l’émotion esthétique, suivant un scénario tout en poésie. Totalement immergé dans l’image et la musique, le visiteur est emporté dans une aventure sensorielle qui renouvelle l’approche des plus grands noms de l’histoire de l’art.

