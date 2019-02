TF1 vous fait gagner des places pour la tournée de Lorie Pester à Paris, Lille, Lyon, Annecy et Genève !

Par Thomas Pascual | Ecrit pour TF1 |

Lorie reprend la route à la rencontre de son public pour une tournée exceptionnelle en France et en Suisse ! L’occasion pour ses fans, toujours aussi fidèles et nombreux, de revivre sur scène ses tubes incontournables comme les tous nouveaux titres de son dernier album « Les choses de ma vie » et celui à venir.

La tournée évènement de Lorie Pester !

Lorie en chiffres, c’est : 4 tournées, 250 concerts SOLD OUT réunissant plus de 2 millions de spectateurs, 8 millions d’albums vendus, 7 albums studios, 3 albums live, 1,1 million de DVD de concerts vendus, 18 ans de carrière dont 10 ans en tant qu’actrice et comédienne et un Olympia complet en 2018.

TF1 vous permet de profiter de sa tournée aux quatre coins de la France mais aussi en Suisse, à Genève !

Comment participer ?

Tentez de gagner 2 places en Catégorie 1 pour le concert de votre choix ainsi qu’un poster, en vous inscrivant ci-dessous :

Pour PARIS le 09 mars : cliquez ICI

Pour LILLE le 19 avril : cliquez ICI

Pour LYON le 09 mai : cliquez ICI

Pour ANNECY le 10 mai : cliquez ICI

Pour GENÈVE le 11 mai : cliquez ICI

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 1er mars. Les gagnant(e)s seront contacté(e)s après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone.

