TF1 : Gagnez des albums, livres, mangas Marblegen

TF1 vous offre 3 lots comprenant un livre d’activités, des mangas et des romans inspirés du dessin animé pour que vos enfants de 4 à 10 ans suivent d’encore plus près les aventures de leurs héros Marblegen !



Tentez votre chance en remplissant le formulaire en cliquant ICI !

Vous remporterez, peut-être, un des lots suivants :



1er lot composé de 2 Albums et 1 Livre d’Activités Marblegen

Retrouvez les aventures des héros de Marblegen dans les deux premiers albums Première battle et La naissance des météores de la collection aux éditions Les Livres du Dragon D’or. Et grâce au livre Mes activités de champions, votre enfant pourra devenir le champion des Marblegames : jouer, tester ses connaissances et défier ses amis en compagnie de Cosmo, Aïssa, Sam et Luna !

En cadeau, vos enfants collectionneront 6 cartes collector, 40 stickers ainsi qu’un plateau de jeu pour s’entraîner aux billes !

2ème lot composé des 3 Premiers Tomes de Marblegen

Plongez dans l’univers de Marblegen à travers les 3 tomes La Rencontre, Premier Tournoi et Cosmo Prend La Grosse Tête, aux éditions Pocket Jeunesse (format poche).

3ème lot composé d’un manga Marblegen

Découvrez l’histoire de personnages importants de l’équipe des Météors: Zuméo qui rêvait de devenir champion de Marblegen, Majaji, sa meilleure amie, et bien entendu, Marcellus KING qui, dans sa jeunesse, n’est pas encore l’être odieux qu’il deviendra en grandissant. Retrouvez toutes leurs aventures à travers ce manga aux éditions Kana !



Informations sur le jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 avril inclus. Les gagnant(e)s seront contactés après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone (si celui-ci est précisé dans le formulaire d’inscription).



Bonne chance à tous et à très vite sur TF1&Vous !



Consulter le règlement



